Officieel: Giro d'Italia 2018 gaat van start in Israël

13:08 – De 101ste editie van de Giro d'Italia gaat van start met drie etappes door Israël. Het is de eerste keer dat een grote ronde buiten Europa van start zal gaan en de elfde keer dat de Giro niet van start gaat in Italië. Het laatste buitenlandse vertrek was in 2016, toen La Grande Partenza werd gehouden in Apeldoorn.



In augustus kwam Cyclingnews al met het nieuws dat de Giro mogelijk in Israël zou starten. Sporza kreeg destijds al een bevestiging van de Israëlische wielerbond bij monde van de voorzitter. Het rittenschema voor de eerste etappes in Israël wordt pas volgende week bekend. Cyclingnews wist al te melden dat het zal gaan om een proloog door Jeruzalem en daarna nog twee etappes door het land. Vervolgens staat de overtocht naar Italië (Sicilië) op het programma.



Onder anderen Ivan Basso en Alberto Contador zullen komende maandag onthullen hoe de Giro van start zal gaan in Israël. Organisator Daniel Benaim is alvast verheugd. "Dit zullen we ons voor altijd herinneren. Het zal een groot moment worden voor het wielrennen en Israël", aldus Benaim.



De honderdste editie van de Giro werd dit jaar gewonnen door Tom Dumoulin. Het is nog niet zeker of de Limburger zijn triomf zal verdedigen. Dumoulin zal kiezen tussen de Tour de France en de Giro, afhankelijk van het parcours.