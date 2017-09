Trek-Segafredo vult ploeg aan met Deens talent Eg

16:35 – Niklas Eg heeft voor Trek-Segafredo getekend. Het Deense talent komt over van Team Virtu Cycling en tekent een contract voor twee seizoenen bij zijn nieuwe Amerikaanse werkgever. Eg werd dit jaar derde in het eindklassement van de Ronde van de Toekomst.



"Dit is een droom die uitkomt. Voor de nabije toekomst richt ik me op mijn ontwikkeling als renner. Op de lange termijn is mijn doel om goed te zijn in grote rondes. Als klimmer zou ik graag mee willen doen voor goede klassementen", zegt Eg.



Trek-Segafredo had dit seizoen 28 renners onder contract staan. Van die 28 renners hebben er 22 ook een contract voor 2018. Alleen Edward Theuns (Team Sunweb) koos tot nu toe voor een andere ploeg. Ook Haimar Zubeldia, Jesús Hernández en Alberto Contador verlaten de ploeg, maar zij stoppen met wielrennen. Van de huidige selectie hebben alleen de Australiër Ayden Toovey (stagecontract) en de Portugees André Cardoso hun contracten bij Trek-Segafredo (nog) niet verlengd.



Ook Ryan Mullen (Cannondale-Drapac), Alex Frame (JLT Condor) en Gianluca Brambilla (Quick-Step Floors) werden al aangetrokken door Trek-Segafredo voor komend seizoen.



