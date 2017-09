Quinziato geeft plek in ploegentijdrit op en stopt meteen

9:18 – De professionele wielercarrière van Manuel Quinziato zit er per direct op. De Italiaan van BMC gaf eerder al aan na dit seizoen af te zwaaien, maar werd door zijn ploeg nog wel opgeroepen voor het WK ploegentijdrit in Bergen. Na bestudering van het parcours laat Quinziato via de ploeg echter weten niet geschikt te zijn voor deze omloop en zijn plek daarom af te geven. Dit betekent ook meteen dat de Italiaan per direct stopt als profwielrenner.



Zijn plek in de BMC-equippe wordt overgenomen door Tejay van Garderen. Volgens Quinziato is dit de enige juiste beslissing in de jacht op goud. "Ik weet wat ik kan, maar vooral wat ik niet kan. Tejay, die al als reserve op de lijst stond, komt op dit parcours veel beter tot zijn recht. Ik wil uiteindelijk altijd het beste voor het team en dat ze een zo groot mogelijke kans op winst maken. Dan moet je eigenbelang opzij zetten", aldus de Italiaan.



Met deze beslissing komt er een abrupt einde aan de profloopbaan van Quinziato, die anders aan het einde van het seizoen zou aflopen. In zijn vijftien jaar durende carrière reed hij voor vier verschillende ploegen: Lampre, Sanier Duval, Liquigas en het BMC Racing Team. Een nationale tijdrittitel, twee wereldtitels in de ploegentijdrit en twee etappes in de toenmalige Eneco-Tour (foto) sieren zijn erelijst. Aan een invulling na zijn loopbaan heeft de 37-jarige Italiaan ook al gedacht. "Ik kan niet wachten om als zaakwaarnemer van de huidige renners te beginnen."