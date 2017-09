Sweeck verslaat Hermans en Van der Haar in Jingle Cross

11:51 – Laurens Sweeck (hier op archiefbeeld) heeft de Jingle Cross in de Verenigde Staten gewonnen. De Vlaming liet in de avondcross het Telenet-Lions Fidea duo Quinten Hermans en Lars van der Haar achter zich. De zogenaamde Jingle Cross dient vooral als opwarmer voor de eerste wereldbekermanche, die zondag verreden wordt.



De twee grote smaakmakers uit het huidige crosspeloton, Wout Van Aert en Mathieu van der Poel, waren in Iowa allebei afwezig. Hierdoor was de weg vrij voor mannen als Laurens Sweeck. Hij joeg het tempo al snel de hoogte in en kreeg Quinten Hermans lange tijd mee.



Na een half uur moest de jonge Belg van Telenet zijn landgenoot echter laten gaan. Sweeck zette een lange solo op, die hem naar zijn eerste zege van dit nog prille veldritseizoen leidde. Hermans legde beslag op de tweede plaats, voor ploegmaat Van der Haar. Corné van Kessel (zevende) en Stan Godrie (negende) vormden de overige Nederlanders in de top tien.