Pedersen wint Ronde van Denemarken, Walscheid pakt slotrit

17:49 – Mads Pedersen (hier op archiefbeeld heeft de Ronde van Denmarken op zijn naam geschreven. De Deen van Trek-Segafredo greep in zijn thuisronde al vroeg de macht in het klassement en kwam in de laaste etappe totaal niet meer in de problemen. Sunweb-talent Max Walscheid toonde zich op die verregende slotdag de sterkste in Aarhus. Na een listige finale versloeg hij eindwinnaar Pedersen en Svendgaard in de sprint



Op de afsluitende dag kreeg het peloton in Denemarken nog even een 198 kilometer lange rit met de enkele hoogteverschillen te verwerken. Zeven mannen, met daarbij Tim Ariesen namens Roompot-Nederlandse Loterij, trokken op in regenachtige weersomstandigheden al vroeg ten strijde. Zij vormden vervolgens lange tijd de vlucht van de dag.



Zo reed het zevental een maximale voorsprong van ruim vijf minuten bij elkaar, maar hielden ze uiteindelijk geen stand. Trek-Segafredo en Team Sunweb namen de koers al vroeg stevig in handen en grepen de laatste vluchters in een chaotische finale op tien kilometer van de meet weer terug. In de eindsprint die volgde toonde het Duitse talent Walscheid zich uiteindelijk nipt sneller dan Pedersen en diens landgenoot Svendgaard.