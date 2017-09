Campenaerts vertrekt van LottoNL-Jumbo naar Lotto Soudal

18 september 2017 – Victor Campenaerts vertrekt bij LottoNL-Jumbo. De Belgische renner gaat komend seizoen in zijn thuisland voor Lotto Soudal rijden. Die ploeg kondigt maandag de komst van Campenaerts aan. Hij zet zijn handtekening onder een tweejarige verbintenis.



De huidig Europees kampioen tijdrijden is blij om weer in België aan de slag te gaan. "Mijn contract bij LottoNL-Jumbo liep na dit seizoen ten einde en toen Lotto Soudal interesse toonde om mij naar de ploeg te halen, heb ik niet lang getwijfeld. Ik ben blij om als Belgische renner opnieuw in eigen land te rijden, al ben ik heel dankbaar voor de tijd bij LottoNL-Jumbo", reageert hij op de website van Lotto Soudal.



Ook bij de Belgische ploeg wil Campenaerts zich de komende jaren vooral op zijn tijdrit gaan richten. "Nu wil ik als prof tijdritten winnen voor Lotto Soudal en scoren in het algemeen klassement in rondes van een week zoals de BinckBank Tour, Ronde van België en Ronde van Groot-Brittannië; rittenkoersen waar je met een goede tijdrit al een belangrijke basis kan leggen voor het eindklassement", geeft hij aan.