Noord-Nederland gaat zich kandidaat stellen voor WK 2023

11:42 – Nederland gaat een poging wagen om de wereldkampioenschappen wielrennen van 2023 naar Noord-Nederland te halen. Met dat bericht is de Stichting Cycling Championships Northern Netherlands woensdag op de proppen gekomen.



De WK in het Noorse Bergen is momenteel nog in volle gang, maar de stichting is nu al bezig met de editie van 2023. Renate Groenewold geeft uitleg over de kandidatuur van Noord-Nederland. "Dinsdag hebben wij tijdens het WK Wielrennen in Bergen met het UCI gesproken. Daar kwam uit dat een toewijzing aan Nederland het meest kansrijk is in 2023. In december 2016 lieten we al weten het magische jaartal 2020 los te laten. Het verschaft ons de tijd om de juiste voorbereidingen te treffen en partijen te laten aanhaken en goede programma's voor 2023 te ontwikkelen. We kunnen nu opschalen om ons kandidaat te gaan stellen."



De provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Groningen, Emmen en Assen staan achter het plan, terwijl Bauke Mollema als ambassadeur verbonden is aan het initiatief. Vicevoorzitter Jan de Vries geeft aan dat de stichting het WK 2023 op dit moment 'droog' aan het organiseren is. "Dit houdt in dat we het parcours van alle wedstrijden in kaart brengen en tevens inzicht krijgen in de kosten die ermee gemoeid zijn. Transparantie en inzicht in alle kosten en risico's is voor de stichting en de stakeholders cruciale informatie om in het voorjaar van 2018 een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de indiening van het bid."