WK 2018: dit zijn de klimkampioenschappen in Oostenrijk

8:37 – Terwijl de wegwedstrijden op de huidige wereldkampioenschappen nog verreden moeten worden is al bekend hoe de WK er in 2018 uit gaan zien. Dan is het Oostenrijkse Innsbrück gastheer-Tirol gastheer. Het wordt klimmen, in zo'n beetje alle disciplines.



Ploegentijdrit dames

Waar de ploegentijdritten voor mannen en vrouwen een gelijk parcours hadden, daar kiest Innsbrück-Tirol voor twee varianten. De dames leggen een overwegend vlak parcours af van 53,8 kilometer met daarin slechts - voor Oostenrijkse begrippen - 152 hoogtemeters.





Ploegentijdrit heren

De mannen leggen hetzelfde parcours af als de dames, maar maken onderweg nog een ommetje over een klim van zo'n vijf kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,7 procent.

Individuele tijdrit dames

De tijdrit van de dames is 28,5 kilometer lang met onderweg 262 hoogtemeters. Daarmee is de tijdrit langer, en wat betreft het aantal hoogtemeters ook zwaarder, dan de tijdrit in Bergen dit jaar - gewonnen door Annemiek van Vleuten.





Individuele tijdrit heren

Tom Dumoulin zal zijn tijdrittitel mogen verdedigen op een parcours met opnieuw het nodige klimwerk. Het parcours is 54,2 kilometer lang met als letterlijk hoogtepunt een klim van 4,9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1 procent.

Wegwedstrijden

De wegwedstrijden in alle categoriën worden op dezelfde omloop afgewerkt. Dat is een aanloop van zo'n negentig kilometer en daarna meerdere ronden op een omloop van 23,9 kilometer. De mannen leggen met 265 kilometer de langste afstand af. Zij krijgen 4.670 hoogtemeters voor hun kiezen. De dames leggen in totaal 162,3 kilometer af en komen op een totaal van 2.413 hoogtemeters.