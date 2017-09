Froome neemt genoegen met brons: "Alles gegeven"

13:14 – De voorspelde tweestrijd tussen Chris Froome en Tom Dumoulin bleef woensdag bij de tijdrit op de wereldkampioenschappen uit, omdat de Limburger daar simpelweg te sterk voor was. Froome moest uiteindelijk genoegen nemen met een derde plaats, nog achter Primoz Roglic. De Brit is niet ontevreden.



"Natuurlijk had ik graag gevochten om de gouden medaille, maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb alles gegeven en heb geen energie meer over", sprak hij na zijn tijdrit tegen BBC. Froome won afgelopen weekend eveneens het brons, bij de ploegentijdrit. "Het is mooi om twee bronzen medailles te winnen op de wereldkampioenschappen", sprak hij tevreden.



Tijdens de tijdrit van woensdag kreeg Froome te maken met behoorlijke regenval. "De weersomstandigheden waren moeilijk omdat het halverwege begon met regenen. De bochten waren erg glad en ik wilde niet vallen, maar je wilt toch zo snel mogelijk gaan. Dat is een lastige tweestrijd", aldus Froome, die blij is dat hij kan gaan denken aan de vakantie. "Het is een lang en geweldig seizoen geweest, waar ik erg dankbaar voor ben. Maar ik ben ook blij dat de vakantie eraan komt."