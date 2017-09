Van Avermaet zesde: "Ik dacht dat er meer inzat"

13:38 – Eremetaal zat er niet in voor België in het WK op de weg in het Noorse Bergen. Greg Van Avermaet was op plaats zes de beste zuiderbuur in de uitslag, zijn landgenoot Philippe Gilbert eindigde als zeventiende.



"Iedereen heeft gedaan wat hij moest doen. Het was aan mij of Philippe om het af te maken, maar op Salmon Hill konden we Julian Alaphilippe niet volgen", zegt Van Avermaet bij Sporza. "De koers was toen nog niet voorbij. Philippe heeft het op twee kilometer van de finish nog eens geprobeerd, ik heb de sprint gedaan. Maar ik heb me een beetje laten doen in de laatste twee bochten. Het beste was eraf en het was moeilijk om positie te kiezen."



"Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik dacht dat er meer inzat, maar er was niets aan te doen. Ik probeerde het wiel van Sagan te pakken in de sprint, maar dat wilde iedereen. Bij die laatste bocht naar links verlies ik twee posities en misschien wel een podiumplaats", besluit Van Avermaet.



Gilbert. "Ik wist dat Julian iets zou proberen. Ik zat net achter hem, maar ik moest even passen. Daarna zwom ik tussen twee groepjes in. Dat was een lastige situatie. Ik heb op 2,5 kilometer van het einde nog een demarrage geplaatst, maar Gaviria en Sagan zaten meteen in mijn wiel. Toen wist ik dat het afgelopen was voor mij. Je hoopt natuurlijk altijd op meer, maar je moet accepteren hoe de koers loopt."