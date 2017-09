Baanwielrenner Perkins komt voortaan uit voor Rusland

15:58 – Vrij opmerkelijk nieuws vanuit het baanwielrennen. Shane Perkins heeft van de UCI toestemming gekregen om voortaan de kleuren van Rusland te verdedigen. De baanwielrenner kwam tot voor kort uit voor Australië.



Perkins is tweevoudig wereldkampioen en wist op de Olympische Spelen in Londen een bronzen plak op de sprint te verdienen. Perkins werd echter niet geselecteerd voor de Australische baanformatie voor de Spelen van 2016. Daarop besloot hij voor Rusland uit te komen. President Poetin heeft hem in augustus het Russisch staatsburgerschap gegeven. Op die manier kan hij op de Spelen van 2020 toch in actie komen in Tokio.



Op de Europese kampioenschappen baanwielrennen, die van 19 tot en met 22 oktober worden gehouden in Berlijn, kan de dertigjarige Perkins debuteren in het Rusland-tricot.