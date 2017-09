Duchesne naar FDJ als extra steunpilaar voor Démare

18:45 – Antoine Duchesne gaat volgend jaar uitkomen voor FDJ. De Canadees komt over van Direct Energie, waar hij de afgelopen vier seizoenen onder contract stond. Hij is vooral gehaald om Arnaud Démare bij te staan in de voorjaarsklassiekers, een reden waarom eerder al Ramon Sinkeldam werd aangetrokken.



"Ik kan de zware finales aan en ben bereid veel werk op te knappen", zo meent Duchesne. "Ik kijk er naar uit om bij het team aan te sluiten. Dit was mijn eerste keuze. Het is een zeer professioneel team en heb alleen maar goede reacties gehoord over het materiaal en de coaches."



Duchesne reed de voorbije seizoenen haast zonder uitzondering alle grote kasseiklassiekers waar zijn ploeg voor uitgenodigd was. Overwinningen staan nog niet op zijn palmares, al won hij in 2016 wel de bergtrui in Parijs - Nice.