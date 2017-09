Movistar haalt met Valls vijfde aanwinst binnen

13:05 – Rafael Valls gaat in 2018 koersen voor Movistar. De ervaren Spanjaard komt over van het Belgische Lotto Soudal, waar hij sinds 2016 onder contract stond. Na zes seizoenen in het buitenland keert de dertigjarige Valls bij Movistar terug in Spaanse dienst.



Valls reed in 2012 en 2013 voor het Nederlandse Vacansoleil-DCM, dat hem overnam van Geox-TMC Transformers. Daarna volgden contracten bij Lampre-Merida (2014 en 2015) en Lotto Soudal (2016 en 2017). In 2009 werd Valls prof bij Burgos Monumental-Castilla y Leon.



Valls is de vijfde aanwinst van Movistar voor komend seizoen. Eduardo Sepúlveda (Fortuneo-Oscaro), Jaime Roson (Caja Rural), Mikel Landa (Team Sky) en Jaime Castrillo (Equipo Lizarte) werden eerder al aangetrokken. Daartegenover staat het vertrek van Gorka Izagirre (Bahrain Merida), Jonathan Castroviejo (Team Sky), Rory Sutherland (UAE Team Emirates), Alex Dowsett (Team Katusha-Alpecin), Adriano Malori (stopt), José Herrada en Jesús Herrada (beiden Cofidis)