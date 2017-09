Sagan over Innsbruck 2018: "Niets is onmogelijk"

14:38 – Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan heeft nog maar net geschiedenis geschreven, of er wordt al gesproken over een nieuwe titel. Nooit eerder won een renner het WK op de weg drie maal achter elkaar. Als Sagan een vierde regenboogtrui pakt is hij ook alleen recordhouder qua aantal titels. "Niets is onmogelijk", zegt Sagan.



De kans dat Sagan een vierde opeenvolgende wereldtitel pakt, is niet groot. Het parcours van het WK op de weg van volgend jaar in Innsbruck lijkt op papier een klusje voor de echte klimmers in het peloton. Onderweg liggen maar liefst 4.670 hoogtemeters. Maar volgens Sagan is 'niets onmogelijk'.



"Laat me eerst maar eens genieten van deze titel", zegt Sagan in La Gazzetta dello Sport. Sagan heeft aangegeven dat zijn seizoen nu voorbij is. Over pakweg een maand wordt de Slowaak vader, daar is zijn aandacht nu op gevestigd. "Ik wil eigenlijk nog niet eens denken aan volgend jaar."



Toch ziet Sagan kansen in Oostenrijk volgend jaar. Sagan: "Zondag was het aantal hoogtemeters 3.600, dus we zaten niet ver van het aantal in Innsbruck af. Met de juiste voorbereiding moet ik ervoor kunnen gaan."