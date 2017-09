Skujinš naar Trek-Segafredo, Keukeleire naar België

29 september 2017 – Toms Skujinš komt de komende twee seizoenen uit voor Trek-Segafredo. De 26-jarige Let komt over van Cannondale-Drapac, waar hij in 2016 profrenner werd. Lotto Soudal heeft op haar beurt de komst van Jens Keukeleire officieel naar buiten gebracht.



Trek-Segafredo had dit seizoen 28 renners onder contract staan. Van die 28 renners hebben er 22 ook een contract voor 2018. Alleen Edward Theuns (Team Sunweb) koos tot nu toe voor een andere ploeg. Ook Haimar Zubeldia, Jesús Hernández en Alberto Contador verlaten de ploeg, maar zij stoppen met wielrennen. Van de huidige selectie hebben alleen de Australiër Ayden Toovey (stagecontract) en de Portugees André Cardoso hun contracten bij Trek-Segafredo (nog) niet verlengd.



Naast Skujinš werden eerder al Niklas Eg (Team Virtu), Ryan Mullen (Cannondale-Drapac), Alex Frame (JLT Condor) en Gianluca Brambilla (Quick-Step Floors) aangetrokken door Trek-Segafredo voor komend seizoen.



Keukeleire naar België

Lotto Soudal heeft de komst van Keukeleire officieel naar buiten gebracht. De Belg begint in 2018 op 29-jarige leeftijd aan zijn eerste dienstverband in eigen land. Keukeleire begon in 2010 bij Cofidis en stapte in 2012 over naar Orica-GreenEDGE (tegenwoordig Orica-Scott).Keukeleire licht zijn keuze als volgt toe: "Ik was nog altijd erg gelukkig bij Orica-Scott, maar het feit dat Lotto Soudal een Belgische ploeg is, was doorslaggevend in mijn keuze. De voorbije seizoenen heb ik vaak met de nationale ploeg gereden en vertoeven in een omgeving met landgenoten, zowel in de rennerskern als bij het personeel, creëert toch een aparte sfeer. Ik heb al een goede band met heel wat renners en staf bij Lotto Soudal, dus ik kijk er enorm naar uit om deel uit te maken van dit team. Vooral ook om samen het voorjaar te beleven. De laatste seizoenen is de focus van Orica-Scott op de voorjaarsklassiekers altijd vergroot, maar het is niet te vergelijken met hoe een Belgische ploeg ermee omgaat."