Cannondale-Drapac hengelt sprinter Modolo binnen

29 september 2017 – Sacha Modolo koerst volgend jaar in het shirt van EF Education First-Drapac p/b Cannondale, nu nog Cannondale-Drapac. De sprinter komt over van UAE Team Emirates en tekent een contract voor twee seizoenen. Na Logan Owen is Modolo de tweede aanwinst van Cannondale voor 2018.



Manager Jonathan Vaughters moest zijn ploeg van de ondergang redden toen eind augustus een belangrijke geldschieter wegviel. Het gat werd gedicht door EF Education, waardoor Vaughters intussen weer kan nadenken over de toekomst. In die toekomst gaat de ploeg zich dus onder anderen richten op de sprints van Modolo.



Cannondale-Drapac heeft te maken met een stevige uitloop van renners. Alberto Bettiol (BMC), Kristijan Koren (Bahrain Merida), Davide Formolo (BORA-hansgrohe), Davide Villella (Astana), Tom-Jelte Slagter (Dimension Data), Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Dylan van Baarle (Team Sky), Wouter Wippert (Roompot-Nederlandse Loterij) en Toms Skujins (Trek-Segafredo) kozen voor andere ploegen.



Daartegenover staat dat mannen als Sep Vanmarcke, Pierre Rolland, Sebastian Langeveld, Michael Woods en Rigoberto Urán nog wel onder contract staan voor 2018. Donderdag werd bovendien de eerste versterking binnengehaald. Logan Owen, een 22-jarige Amerikaan, komt over van Axeon Hagens Berman.