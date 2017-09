Lutsenko wint voor vierde keer in Ronde van Almaty

11:41 – Alexey Lutsenko (hier op archiefbeeld) heeft de eerste etappe in de Ronde van Almaty gewonnen. De Kazach van Astana kwam in eigen land solo over de meet na 171 kilometer koers. De Fransman Rémy Di Grégorio (Delko Marseille Provence KTM) werd tweede, voor de Iraniër Mirsamad Pourseyedigolakhour.



De Ronde van Almaty bestaat dit jaar voor het eerst uit twee ritten. Morgen (zondag) wordt de ronde afgesloten met een etappe van iets meer dan 160 kilometer. Lutsenko is niet voor het eerst succesvol in Almaty, ook in 2014, 2015 en 2016 was hij de beste. De eerste editie werd in 2013 een prooi voor Maxim Iglinsky.