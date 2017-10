Ronde van de Vendée prooi voor Fransman Laporte

1 oktober 2017 – De Ronde van de Vendée is dit jaar een prooi geworden voor Cristophe Laporte (hier op archiefbeeld). De Fransman soleerde in La Roche-sur-Yon naar zijn tweede profzege, in 2015 was hij ook al de beste in de Ronde van de Vendée.



Bouhanni liet zich van zijn goede kant zien met een solo in de finale. De uittredend winnaar wilde niet wachten op een sprint, waarmee hij vorig jaar nog won, en reed kilometerslang voor een groep met achtervolgers en het peloton uit.



In die groep met achtervolgers zat ook ploeggenoot Laporte. In de achtervolging op Bouhanni kon Laporte zijn benen stilhouden. Toen zijn ploeggenoot tot de orde werd geroepen, besloot Laporte met zijn krachten te gaan gooien. Het bleek een uitstekende tactiek van Cofidis, want Laporte kwam na ruim tweehonderd kilometer koer solo als winnaar over de finish in La Roche-sur-Yon.



Zo kreeg de dag nog een goed einde voor Cofidis. Eerder stak Anthony Turgis namelijk ook al zijn handen in de lucht bij de finish van de Ronde van de Eurometropool, maar hij werd nog voorbijgestoken door Daniel McLay.