Van der Poel oppermachtig: "Maar het gevoel kan beter"

9:25 – Er staat in deze eerste weken van het crosseizoen geen maat op Mathieu van der Poel. De Nederlander won de eerste twee veldritten voor de wereldbeker in de Verenigde Staten, en was zondag de beste in de Superprestige van Gieten. "Het kan niet op, maar het gevoel daarentegen, dat kon wel beter", was Van der Poel na afloop toch nog kritisch.



"Het was ook een stuk spannender", analyseerde Van der Poel na afloop. In de Verenigde Staten reed de Nederlands kampioen vanuit de start weg, waarna zijn concurrenten hem nooit meer terugzagen. In Gieten, waar zondag de eerste Superprestige van het siezoen op het programma stond, maakte wereldkampioen Wout Van Aert er een spannende cross van. Van der Poel: "Je kunt niet elke cross van in de start naar je hand zetten, ook al was dat in Amerika wel twee keer het geval."



Na twee crossen in de voorbereiding, twee WB-veldritten en zijn zege in Gieten, staat de teller op vijf overwinningen na evenzoveel crossen. Van der Poel: "Ik wil zo lang mogelijk blijven winnen. Ik heb ook gezegd dat ik er zoveel mogelijk wil winnen en voorlopig lukt dat aardig. Ik wil mij ook focussen op alle klassementen. Dan is een goede start belangrijk."