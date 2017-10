McLay maakt bij Cannondale-Drapac stap naar WorldTour

15:14 – Manager Jonathan Vaughters heeft Daniel McLay gestrikt voor Slipstream Sports, dat volgend jaar in het peloton zal rijden onder de naam EF Education First-Drapac. De Britse sprinter komt over van het Franse Fortuneo Oscaro, waar hij sinds 2013 koerste. Gisteren (zondag) was Mclay nog de beste in de Omloop van de Eurometropool.



"Deze ploeg is voor mij perfect om een stap te maken naar de WorldTour. Er is een cruciale tijd aangebroken. Ik ben geen talent meer, ik zal resultaten neer moeten zetten", zegt McLay over zijn transfer. Zondag lukte dat dus al in België. Anthony Turgis dacht na een late solo de Omloop van de Eurometropool te gaan winnen, maar in extremis spurtte McLay nog voorbij.



Manager Vaughters moest zijn ploeg van de ondergang redden toen eind augustus een belangrijke geldschieter wegviel. Het gat werd gedicht door EF Education, waardoor Vaughters intussen weer kan nadenken over de toekomst. Sindsdien werden Sacha Modolo en Logan Owen aangetrokken.