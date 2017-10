Androni-Sidermec-Bottecchia zeker van Giro 2018

9:46 – Androni-Sidermec-Bottecchia is zeker van een wildcard voor de Giro d'Italia van komend jaar. De Italiaanse ploeg heeft het klassement in de Ciclismo Cup gewonnen, en die prestatie geeft recht op een Giro-start in 2018. De Ronde van Italië begint volgend jaar in Jeruzalem.



Bardiani-CSF was vorig jaar de sterkste in de Ciclismo Cup, al ging het klassement toen door het leven onder de naam Coppa Italia di ciclismo. De Ciclismo Cup is een circuit van vijftien Italiaanse koersen. In alle koersen zijn punten te verdienen. Dit jaar deden er vijf ploegen mee. De ploeg met de meeste punten verdiende een startbewijs voor de Giro.



Naast titelverdiger Bardiani-CSF en Androni-Sidermec-Bottecchia waren ook UAE Team Emirates, Nippo-Vini Fantini en Wilier Triestina-Selle Italia van de partij. Het individuele klassement werd gewonnen door Diego Ulissi, voor de Colombiaan Egan Bernal.