Boom slaat verrassend toe met titel op de mountainbike

14:53 – Lars Boom heeft vandaag (zondag) in Eijsden opzien gebaard met een puik optreden op de mountainbike. De voormalig wereldkampioen veldrijden won daar de Bart Brentjes Challenge, dat eveneens dienst doet als Nederlands kampioenschap voor het onderdeel marathon. Voor deze discipline kroonde Boom zich met zijn triomf dus meteen tot nationaal kampioen.



De renner van LottoNL-Jumbo (hier op archiefbeeld als crosser) was in de Limburgse heuvels met twee kompanen op avontuur in de slotronde. Robbert de Nijs en regerend kampioen Jasper Ockeloen hielden hem gezelschap, maar moesten in extremis toch hun meerdere erkennen in de Brabantse profrenner. Ockeloen moest zich daardoor dit jaar tevreden stellen met zilver, terwijl De Nijs met het brons naar huis ging.



Met deze zege werkt Boom nog maar eens verder aan zijn verzameling met Nederlandse titels. Na eerdere nationale titels in de wegwedstrijd, in de tijdrit en in het veldrijden, vult hij met deze winst op de mountainbike een nog ontbrekend element van zijn erelijst in.