Van der Poel weet: "Ik heb misschien iets te lang gewacht"

17:27 – Hij leek onverslaanbaar, bij vlagen zelf ongenaakbaar, maar in Ronse toonde Mathieu van der Poel zich dan toch gewoon menselijk. Hij kon zijn zevende cross van het seizoen niet winnend afsluiten en moest ditmaal genoegen nemen met een tweede plaats. Lars van der Haar soleerde naar winst, terwijl Van der Poel en zijn eeuwige rivaal Wout Van Aert vooral naar elkaar keken.



"Toen Lars aan ging, hoopte ik eerst nog dat Wout het gat zou dichtrijden. Misschien heb ik daar achteraf gezien zelf ook wel iets te lang gewacht", analyseerde hij zijn eerste 'nederlaag' van dit seizoen. Naast deze tactische bespeigelingen erkende hij echter wel meteen dat Van der Haar de verdiende winnaar is. "Lars heeft het vandaag zeker niet gestolen", aldus Van der Poel.



De jonge Nederlander won steevast bij zijn zes eerste crossen van dit seizoen, maar hij wist zelf ook dat deze reeks ooit moest eindigen. "Ik kan natuurlijk sowieso geen heel seizoen alles winnen. Het moest er een keer van komen en vandaag was ik ook gewoon niet goed genoeg", gaf hij eerlijk toe in het flitsinterview na afloop van de Hotondcross.



Het parcours in Ronse kon overigens wel op goedkeuring van Van der Poel rekenen. Hij reageerde net als vele veldrijders en toeschouwers verheugd op de uitdagende en geaccidenteerde ronde, al had hij de omstandigheden tijdens de cross iets anders verwacht. "Het was voor mij een beetje raar dat het er zo snel bij lag. Het was in elk geval een stuk minder glibberig dan tijdens de opwarming", concludeerde Van der Poel.